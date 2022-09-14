Путин поздравил Фрейндлих с днем рождения

Президент пожелал актрисе здоровья, счастливых дней, вдохновения и любимых людей рядом.

Президент России Владимир Путин поздравил с 89-летием актрису театра и кино, народную артистку СССР, лауреата Государственной премии РФ Алису Фрейндлих.

Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей "звездой" отечественного кинематографа. Многие десятилетия вы храните верность своему призванию, зрителям, радуете их яркими ролями, неподражаемым обаянием и артистизмом. И поклонники отвечают вам искренней, непреходящей любовью. Владимир Путин, президент РФ

Глава России пожелал Фрейндлих здоровья, счастливых дней, вдохновения и любимых людей рядом.

Алиса Фрейндлих — лауреат множества премий, включая Государственную премию РСФСР имени Станиславского, Государственную премию РФ и премию правительства России. Известна своими ролями в таких фильмах, как "Служебный роман", "Жестокий романс", "Сталкер" и многих других.

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Фото: ВКонтакте/ БДТ имени Г. А. Товстоногова