Путин поздравил Федерацию дзюдо Петербурга с 85-летием со дня основания

Президент пожелал спортсменам и функционерам больших результатов в работе и побед.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что президент России поздравил Федерацию дзюдо Петербурга с 85-летием со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что Анатолий Рахлин, чьё имя носит традиционный юношеский турнир, также принадлежит к плеяде блестящих наставников и мастеров. Благодаря его труду, в нашей стране дзюдо пользуется широкой популярностью.

Сотрудники федерации делают всё, чтобы в Петербурге, в России это боевое искусство продолжало развиваться, вовлекать в свою орбиту многочисленных поклонников Владимир Путин

Владимир Путин пожелал спортсменам удачи и побед.

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