Глава РФ в интервью NBC рассказал о тренировках российских военных.

Российский президент Владимир Путин посоветовал США не волноваться по поводу учений российской армии, которые проводятся на государственной территории. Такое заявление политик сделал во время интервью журналисту телеканала NBC. Глава РФ напомнил, что плановые мероприятие Минобороны проводят не только на юге страны, но также и на Дальнем Востоке, севере, Арктике.

Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь? Владимир Путин, президент России

Политик напомнил СМИ о том, что американские военные проводили учения в непосредственной близости к государственной границе России, но все же на территории США. По словам Путина, "мы на это даже внимания не обратили". Гость эфира прокомментировал ситуацию со стягиванием войск на Донбассе. Президент рассказал, что Киев постоянно сам "подтаскивал" личный состав и технику в регион конфликта.

Журналист NBC заявил, что Путин продолжал беседу и после записи интервью.

Видео: kremlin.ru