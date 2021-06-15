Журналист NBC заявил, что Путин продолжал беседу и после записи интервью

Кир Симмонс считает, что глава РФ пытался его в чем-то убедить.

Журналист американского телеканала NBC заявил, что российский президент Владимир Путин продолжал беседу и после записи интервью. Само интервью с политиком длилось около полутора часов. Кир Симмонс заметил, что речь шла о том, что Запад финансирует российскую оппозиционную деятельность. Путину задавались вопросы о перспективах взаимодействия РФ и США, а также о темах для двусторонней повестки между Москвой и Вашингтоном.

Даже когда запись закончилась, он продолжил говорить со мной, в чем-то убеждая меня. Кир Симмонс, корреспондент NBC

Симмонс также рассказал, что ему и его команде пришлось провести на карантине две недели до того, как американцам разрешили встретиться с президентом России. Журналист заметил, что данное интервью с лидером РФ является важным. Общение Путина с американскими журналистами стало первым за последние три года.

Путин посоветовал США жаловаться в "Международную лигу сексуальных реформ".

Видео: NBC News