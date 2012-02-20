Путин поручил выделить 45 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья

Деньги будут предусмотрены в бюджете на 2022 год.

Президент России Владимир Путин поручил в бюджете на следующий год предусмотреть 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации [предусмотреть] выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года, - сообщается в документе.

Отмечается, что данные меры должны быть предусмотрены при подготовке проекта закона о бюджете на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов.

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Фото: kremlin.ru