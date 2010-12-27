Путин поручил отменить штрафы водителей со спрятанных камер

Президент России Владимир Путин поручил отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами. Данное поручение опубликовали на сайте Кремля.

Президент ранее заявлял, что камеры нельзя прятать, особенно на опасных участках дороги. То есть вместо того, чтобы дисциплинировать автовладельцев, их просто "подводят под штраф".

По подсчетам "Ъ" в 2018 году доходы компаний, которые установили системы фиксаций нарушения ПДД, заработали 3,4 миллиарда рублей. Но сумма может быть гораздо выше, так как не все раскрывают сведения о данной деятельности.

Российских водителей ждут новые штрафы на суммы до 2 тысяч рублей в день.

Фото: pixabay