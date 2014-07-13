Президент России Владимир Путин поручил направить выплаты "Норникеля" на восстановление экологии в Норильске и окружающем регионе. Заявление он сделал во время совещания с членами правительства.
Прошу вас обеспечить использование именно этого объема прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации.
Владимир Путин, президент России
Ранее Матвиенко не считает "Норникель" социально ответственной компанией.
Видео: kremlin.ru
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