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Путин поручил направить выплаты "Норникеля" на восстановление экологии в Норильске

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Заявление он сделал во время совещания с членами правительства.

Президент России Владимир Путин поручил направить выплаты "Норникеля" на восстановление экологии в Норильске и окружающем регионе. Заявление он сделал во время совещания с членами правительства.

Прошу вас обеспечить использование именно этого объема прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации.

Владимир Путин, президент России

Ранее Матвиенко не считает "Норникель" социально ответственной компанией.

Видео: kremlin.ru

Теги: норникель, путин, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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