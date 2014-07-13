Заявление он сделал во время совещания с членами правительства.

Президент России Владимир Путин поручил направить выплаты "Норникеля" на восстановление экологии в Норильске и окружающем регионе. Заявление он сделал во время совещания с членами правительства.

Прошу вас обеспечить использование именно этого объема прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации. Владимир Путин, президент России

Ранее Матвиенко не считает "Норникель" социально ответственной компанией.

Видео: kremlin.ru