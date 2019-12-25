Путин поручил кабмину выделить деньги на повышение зарплат бюджетников

Деньги выделить необходимо до 15 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня 2022 года выделить дополнительные средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников. Перечень поручений президента был опубликован на сайте Кремля.

Глава государства распорядился также при оценке достижения целевых показателей уровня зарплат отдельных категорий бюджетников не учитывать федеральные выплаты за классное руководство. Это касается и организаций, которые реализуют программы среднего профессионального образования. Не будут учитывать при оценке достижения целевых показателей и специальные соцвыплаты работникам медицинских и других организаций, оказывающих помощь людям с коронавирусом.

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