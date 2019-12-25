Путин пообещал приехать на педагогический форум в Гатчине

Президент России Владимир Путин пообещал приехать на всероссийский педагогический форум в Гатчине, если позволит график. Президента на встречу пригласил участник встречи главы государства с лауреатами конкурса "Учитель года".
За приглашение на форум спасибо. <…> Если представится возможность выбраться – приеду!
Владимир Путин, президент РФ
Президент также отметил, что Гатчина – "прекрасное место", где находится дворец, который был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Однако, его полностью удалось восстановить.
Петербургский учитель вошел в топ-5 сильнейших педагогов России.
Фото: pixabay
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