Путин пообещал приехать на педагогический форум в Гатчине

Он ответил, что с радостью приедет, если позволит его график.

Президент России Владимир Путин пообещал приехать на всероссийский педагогический форум в Гатчине, если позволит график. Президента на встречу пригласил участник встречи главы государства с лауреатами конкурса "Учитель года".

За приглашение на форум спасибо. <…> Если представится возможность выбраться – приеду! Владимир Путин, президент РФ

Президент также отметил, что Гатчина – "прекрасное место", где находится дворец, который был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Однако, его полностью удалось восстановить.

Петербургский учитель вошел в топ-5 сильнейших педагогов России.

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