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Петербургский учитель вошел в топ-5 сильнейших педагогов России
Вчера, 22:57
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smirenny

Петербургский учитель вошел в топ-5 сильнейших педагогов России

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Учитель математики из Центрального района стал обладателем Малого хрустального пеликана.

Жюри подвело итоги конкурса "Учитель года России – 2020". В пятерку сильнейших учителей вошел учитель математики из Петербурга, сообщили в пресс-службе комитета по образованию. 

Иван Меньшиков учит учеников гимназии № 166 Центрального района математике. Молодой учитель получил Малого хрустального пеликана. По словам губернатора Петербурга, это уже седьмой Малый хрустальный пеликан в копилке Северной столицы. 

Первое место занял учитель математики лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Его назначили  советником министра просвещения РФ. 

 Отметм, что всероссийский конкурс "Учитель года России" прошел в 31-й раз. 85 педагогов из всех регионов соревновались девять дней. 

Ранее мы писали, что петербургская учительница химии стала мамой тройни.

Фото: vk.com/spbkomobr

Теги: сильнейшие педагоги россии, учитель года
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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