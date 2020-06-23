Петербургский учитель вошел в топ-5 сильнейших педагогов России

Учитель математики из Центрального района стал обладателем Малого хрустального пеликана.

Жюри подвело итоги конкурса "Учитель года России – 2020". В пятерку сильнейших учителей вошел учитель математики из Петербурга, сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

Иван Меньшиков учит учеников гимназии № 166 Центрального района математике. Молодой учитель получил Малого хрустального пеликана. По словам губернатора Петербурга, это уже седьмой Малый хрустальный пеликан в копилке Северной столицы.

Первое место занял учитель математики лицея классического элитарного образования Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Его назначили советником министра просвещения РФ.

Отметм, что всероссийский конкурс "Учитель года России" прошел в 31-й раз. 85 педагогов из всех регионов соревновались девять дней.

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Фото: vk.com/spbkomobr