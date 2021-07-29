Путин положительно оценил работу Гладкова на должности врио главы Белгородской области

Президент России Владимир Путин положительно оценил работу Вячеслава Гладкова в качестве врио главы Белгородской области. Об этом глава РФ сказал в ходе видеоконференции с ним.
Российский лидер отметил хорошие показатели в развитии данного региона РФ.
В целом вы достаточно быстро вошли в курс дел.
Владимир Путин, президент России
Он заявил, что на протяжении нескольких лет Белгородская область опережала по ряду показателей остальные регионы государства. Однако, отметил Путин, в настоящее время существуют проблемы на территории субъекта РФ, которые требуют тщательного подхода.
Напомним, Путин назначил Гладкова врио главы Белгородской области осенью 2020 года.
Ранее Путин призвал решить вопрос с нехваткой врачей в Белгородской области.
Видео: YouTube / Россия 24
Фото: kremlin.ru
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