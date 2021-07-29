Путин положительно оценил работу Гладкова на должности врио главы Белгородской области

Он отметил хорошие показатели в развитии данного региона РФ.

Президент России Владимир Путин положительно оценил работу Вячеслава Гладкова в качестве врио главы Белгородской области. Об этом глава РФ сказал в ходе видеоконференции с ним.

Российский лидер отметил хорошие показатели в развитии данного региона РФ.

В целом вы достаточно быстро вошли в курс дел. Владимир Путин, президент России

Он заявил, что на протяжении нескольких лет Белгородская область опережала по ряду показателей остальные регионы государства. Однако, отметил Путин, в настоящее время существуют проблемы на территории субъекта РФ, которые требуют тщательного подхода.

Напомним, Путин назначил Гладкова врио главы Белгородской области осенью 2020 года.

Ранее Путин призвал решить вопрос с нехваткой врачей в Белгородской области.

Видео: YouTube / Россия 24

Фото: kremlin.ru