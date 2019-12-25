Законопроект разработал депутат Дмитрий Вяткин.

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах и за нарушения при спонсировании публичных акций в РФ.

Законопроект разработал депутат Дмитрий Вяткин. За данные правонарушения предусмотрена административная ответственность.

В законопроекте речь идёт о неповиновении законному требованию сотрудника Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН со стороны организатора или участника собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. С принятием поправок штрафы могут составить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, а также обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц наказание может составить от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

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