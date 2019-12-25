Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

Накануне против принятия закона проголосовало двое сенаторов, один воздержался.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября. Документ опубликован на государственном сайте правовой информации.

До этого в России официальным днём окончания Второй мировой считалось 2 сентября.

Ранее Совет Федерации России одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Изменения внесут в список дней воинской славы и памятных дат. Ранее данный законопроект одобрила Государственная дума.

В 2010 году в России датой окончания войны установили 2 сентября — в день, когда был подписан акт капитуляции Японии.

Против принятия закона проголосовало двое сенаторов, один воздержался. Один из голосовавших против — сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев. Он отметил, что сейчас 3 сентября отмечается день памяти жертв терактов и траура по жертвам Беслана.