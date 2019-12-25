Повышение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек.

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум станут рассчитывать из медианного дохода, а не из потребительской корзины. Таким образом МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы. Это сумма в 12 792 рубля. Прожиточный минимум составит - 11 653 рубля.

Отмечается, что повышение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек.

Ранее Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против СМИ.

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