Путин помиловал трех россиян

Указы вступают в силу через десять дней.

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой. Документы опубликовали на официальном портале правовой информации.

Указы вступают в силу через десять дней со дня его опубликования.

Петрашов отбывал срок за то, что он был участником аварии, в которой погиб водитель другого автомобиля. Плетнева была осуждена за убийство, а Чернышева за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.

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