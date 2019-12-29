Выплата полагается на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ о финансовой поддержке малоимущих семей с детьми. Выплата полагается на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Она составит половину суммы прожиточного минимума в регионе.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в пятницу.

При назначении выплаты рекомендуется не учитывать ее в составе доходов семьи. Остальные меры социальной поддержки планируется сохранить.

Главы регионов должны предпринять меры по увеличению доходов семей, которые получают данные выплаты.

Ранее Путин ответил на шутку Галкина.