Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

Президент России Владимир Путин поддержит губернатора Тамбовской области Александра Никитина на выборах. Об этом стало известно в ходе их сегодняшней встречи в формате видеосвязи.
Никитин спросил главу государства, может ли он рассчитывать на его поддержку на будущих губернаторских выборах. Путин отметил, что в регионе наблюдается социально-экономическое развитие.
Причем по некоторым позициям с явным опережением средних показателей темпов по стране.
Владимир Путин, президент России
Он рассказал, что Никитин может претендовать на переизбрание, но ему предстоит доказать жителям Тамбовской области правильность своих шагов, а также их эффективность и просчитанность. А после граждане уже сделают свой выбор.
Путин пожелал Никитину удачи.
Ранее Путин назвал срок начала восстановления экономики России.
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