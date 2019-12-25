Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

Президент пожелал Никитину удачи.

Президент России Владимир Путин поддержит губернатора Тамбовской области Александра Никитина на выборах. Об этом стало известно в ходе их сегодняшней встречи в формате видеосвязи.

Никитин спросил главу государства, может ли он рассчитывать на его поддержку на будущих губернаторских выборах. Путин отметил, что в регионе наблюдается социально-экономическое развитие.

Причем по некоторым позициям с явным опережением средних показателей темпов по стране. Владимир Путин, президент России

Он рассказал, что Никитин может претендовать на переизбрание, но ему предстоит доказать жителям Тамбовской области правильность своих шагов, а также их эффективность и просчитанность. А после граждане уже сделают свой выбор.

Путин пожелал Никитину удачи.

Ранее Путин назвал срок начала восстановления экономики России.