Ряд решений рассчитан на II квартал 2020 года.

Президент России Владимир Путин назвал срок начала восстановления экономики России. Он сделал это во время встречи в режиме видеосвязи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Они обсуждали план по восстановлению экономики. Глава государства заявил, что к его реализации следует преступать в июле. По словам Путина, план, представленный правительством можно взять за основу.

Во второй половине июня кабмин по поручению президента должен определиться с параметрами этого плана. Это нужно, чтобы с июля уже преступить к конкретным шагам его реализации.

По словам Путина, ряд решений рассчитан на II квартал 2020 года, поэтому работа должна продолжаться без пауз.

Отметим, что Мишустин рассказал, что план по восстановлению экономики содержит 500 мероприятий. Его стоимость оценивается в пять триллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что правительство разработало план по восстановлению доходов россиян.