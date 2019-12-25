Путин поддержал решение костромского губернатора идти на выборы

Срок полномочий Ситникова истекает в сентябре.

Президент России Владимир Путин поддержал решение костромского губернатора Сергея Ситникова идти на выборы главы региона в 2020 году. Сегодня они провели рабочую встречу в режиме видеосвязи.

Глава государства отметил, что оценка работы Ситникова, в основном, положительная.

Поэтому я с удовольствием вас поддержку. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что главную оценку работе главы региона дадут избиратели на выборах. Путин добавил, что для этого нужно представить им программу развития Костромской области, а также отчитаться о том, что уже сделано.

Срок полномочий Ситникова истекает в сентябре.

Ранее Путин поддержал выдвижение губернатора Кубани на второй срок.