Путин поблагодарил Совет законодателей за совместную работу с Госдумой

Владимир Путин также отметил, что стране требуется "гибкое, современное законодательство".

Президент России поблагодарил Совет законодателей за создание единого правового пространства. Об этом он заявил на встрече в петербургском Таврическом дворце.

Владимир Путин также отметил, что стране требуется "гибкое, современное законодательство", которое будет нацелено "на развитие технологий во всех областях". Президент сказал, что России необходимо расширение пространства свободы для предпринимательства, научного и творческого поиска.

Напомним, ранее глава государства лично протестировал первый российский "солнцемобиль".

Фото: Андрей Жухевич, Piter.TV.