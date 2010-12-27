Владимир Путин собирается оценить "солнцемобиль" лично: президент протестирует машину в Сочи

Президента России порадовала разработка Политеха - "солнцемобиль".

Владимир Путин выразил желание стать первый испытателем российского "солнцемобиля" - машины, которая работает на солнечных батареях. Транспортное средство было продемонстрировано президенту во время посещения Политехнического университета в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали представители пресс-службы ВУЗа.

Создатели машины собираются протестировать собственное творение в соревнованиях в Сочи. Владимир Путин отметил, что как раз в те же даты планирует посетить этот город: там у него запланированы мероприятия и встречи с военными из Министерства обороны.

У меня в Сочи как раз будет совещание с военными, с Министерством обороны. Может быть, заеду к вам, посмотрю прокомментировал ситуацию президент

Глава государства оставила подпись и пожелания на "солнцемобиле" на удачу.

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