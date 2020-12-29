Он напомнил о планах к 2021 году полностью оборудовать все школы в России скоростным интернетом.

Президент России Владимир Путин отметил особую актуальность темы готовности школ к работе онлайн, так как она особенной волнует граждан. Заявление он сделал во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Это вопросы готовности школьной системы, хотя бы частично, но к работе онлайн. Владимир Путин, президент России

Он напомнил о планах к 2021 году полностью оборудовать все школы в России скоростным интернетом.

Ранее Минпросвещения не намерено заменять очное обучение в школах дистанционным.

Видео: Youtube/Россия 24