Президент России Владимир Путин отметил особую актуальность темы готовности школ к работе онлайн, так как она особенной волнует граждан. Заявление он сделал во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
Это вопросы готовности школьной системы, хотя бы частично, но к работе онлайн.
Владимир Путин, президент России
Он напомнил о планах к 2021 году полностью оборудовать все школы в России скоростным интернетом.
Ранее Минпросвещения не намерено заменять очное обучение в школах дистанционным.
Видео: Youtube/Россия 24
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