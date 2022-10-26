Глава государства подчеркнул, что мир буквально на глазах у многих меняется.

Президент России Владимир Путин отметил, что мир становится многополярным. Об этом он заявил на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Глава государства отметил, что мир буквально на глазах у многих меняется. При этом, по его словам, некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою гегемонию. Он подчеркнул, что эти участники хотят задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных методов.

Ранее мы сообщали, что Путин контролирует учения ядерных сил.

Видео: kremlin.ru