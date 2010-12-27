Владимир Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

На отмены комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка кредитным организациям отвели 180 дней.

Президент России Владимир Путин официально отменил комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка, иначе называемые банковским роумингом. Официальные поправки в закон о банковской деятельности внесены 16 декабря, сообщил ТАСС.

Согласно закону, размер взимаемой при переводе денег между счетами физических лиц банком комиссии не может объясняться открытием таких счетов в разных подразделениях кредитной организации. Документ не позволит банкам устанавливать повышенные тарифы при межрегиональном переводе средств внутри одного банка. Считается, что филиалы и подразделения банка – составная часть всей банковской структуры, а значит переводы, о которых идет речь, – простые внутренние переводы.

Также отмечается, что комиссии дискриминируют потребителей из разных регионов, а действующие тарифы не соответствуют принципам тарифообразования. Теперь у банков есть 180 дней, чтобы привести тарифы в соответствие с требованиями.

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