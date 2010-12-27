Владимир Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

Президент России Владимир Путин официально отменил комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка, иначе называемые банковским роумингом. Официальные поправки в закон о банковской деятельности внесены 16 декабря, сообщил ТАСС.
Согласно закону, размер взимаемой при переводе денег между счетами физических лиц банком комиссии не может объясняться открытием таких счетов в разных подразделениях кредитной организации. Документ не позволит банкам устанавливать повышенные тарифы при межрегиональном переводе средств внутри одного банка. Считается, что филиалы и подразделения банка – составная часть всей банковской структуры, а значит переводы, о которых идет речь, – простые внутренние переводы.
Также отмечается, что комиссии дискриминируют потребителей из разных регионов, а действующие тарифы не соответствуют принципам тарифообразования. Теперь у банков есть 180 дней, чтобы привести тарифы в соответствие с требованиями.
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