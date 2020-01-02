Опрос: 51% работодателей отказались от новогодней премии

30% поощрят некоторых сотрудников, и только 19% премируют всех сотрудников без исключения.

Больше половины работодателей в России не планируют выплачивать годовые премии своим сотрудникам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследования "Работа.ру".

Не собираются выплачивать премии 51% работодателей, 30% поощрят некоторых сотрудников, и только 19% премируют всех сотрудников без исключения.

Эксперты считают, что таким образом работодатели сохраняют свой бюджет и мотивируют остальных сотрудников. Также некоторые работодатели экономят тем, что привлекают к работе удалённых сотрудников.

Опрос: 74% россиян хотели бы поменять новогодний корпоратив на премию.

Видео: YouTube/ Bloomberg , PBS NewsHour