Путин: оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества

Как отметил российский лидер, "без свободы нет движения вперед". Однако, такая свобода как эта, вступает в противоречие с целями, ради которых существуют все эти предписания.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами заявил, что размещение на сайте "Бессмертного полка" портретов нацистов не является свободой творчества, как и оскорбление в адрес пророка Мухаммеда.

Он отметил важность границ свободы творчества. По его мнению, стоит обеспечивать свободу в целом. Как отметил российский лидер, "без свободы нет движения вперед". Однако, такая свобода как эта, вступает в противоречие с целями, ради которых существуют все эти предписания. Глава государства подчеркнул, что оскорбления в адрес религиозных символов и личностей нельзя назвать свободой творчества.

Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств, которые исповедуют ислам. И это вызывает к жизни другие, еще более острые экстремистские проявления. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщили, что Путин поблагодарил руководство Казахстана за поддержку русского языка.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина