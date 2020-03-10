Президент России Владимир Путин оценил слоган "Спасибо деду за Победу". Наклейкой с этой фразой многие россияне украшают автомобили перед 9 мая.
- Спасибо деду за Победу - отлично, - сказал глава государства в интервью ТАСС.
А вот к фразе "Можем повторить", считает Путин, можно относиться по-разному. Он напомнил, что в Великой Отечественной войне СССР потерял 27 миллионов человек из-за "страшного, ужасного, непростительного нападения со стороны нацистской Германии".
- И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим, - сказал Путин.
По его словам, у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом.
Ранее Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков.
Видео: YouTube / Правительство России
Обсуждение ( 0 )