Путин обсудил с Жапаровым ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана

Россия готова помочь странам разрешить конфликт.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия внимательно следила за происходящим на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом он сказал в ходе встречи с его киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

В течение мероприятия российский лидер рассказал о его недавних переговорах с президентом Таджикистана.

Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерения двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер отметил, что именно переговоры помогут разрешить конфликт между странами. Также Путин заявил, что Россия предоставит необходимую помощь для решения острых вопросов между государствами.

Ранее Путин заявил, что РФ продолжит оказывать поддержку Киргизии в борьбе с коронавирусом.

Видео: YouTube / Россия 24