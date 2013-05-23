Путин: Россия продолжит оказывать поддержку Киргизии в борьбе с коронавирусом

В настоящее время рассматривается производство лекарства от COVID-19 на одной из площадок в Киргизии.

В России изучают возможность производства вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Киргизии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

По словам российского лидера, в настоящее время рассматривается производство лекарства от коронавируса на одной из площадок в Киргизии.

Россия оказывала и намерена дальше оказывать поддержку Кыргызстану в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Владимир Путин, президент России

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал главное преимущество вакцинации от COVID-19. По его словам, граждане, которые привились двумя компонентами вакцины, имеют минимальный шанс заражения коронавирусом. Гинцбург отметил, чаще всего есть риск "подцепить" COVID-19 в течение двух недель после второй прививки, когда происходит формирование иммунитета.

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