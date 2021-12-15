Путин заметил, что нет проектной документации по ликвидации 104 свалок

Вопрос должен находиться на контроле губернаторов.

Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что до сих пор нет проектной документации по 104 свалкам. Он спросил, кто в Минприроды отвечает за эту работу.

У нас до конца 2024 года необходимо ликвидировать 191 свалку в границах городов, из них 111 — до 2023 года. Но насколько мне известно, по 104 свалкам отсутствует проектная документация на их ликвидацию… срок ликвидации крупных свалок в среднем занимает не менее двух лет. сказал Путин на заседании Совета по нацпроектам 15 декабря.

По словам главы Минприроды Александра Козлова, ведомство обнаружило ряд "системных проблем". В 2018 году проектно-сметную документацию начали разрабатывать только три региона, в 2019 их количество увеличилось до 19. В этом году в работу включились 57 регионов.

Глава ведомства и Путин сошлись на мнении, что губернаторы должны взять на себя контроль за свалками в городах.

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Видео: kremlin.ru