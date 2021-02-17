Он подчеркнул, что чем больше вариантов использования субсидии, тем больше способов махинаций.

Президент России Владимир Путин обещал подумать над идеей использования маткапитала на ремонт жилья. Заявление он сделал во время встречи с лидерами партийных фракций в Государственной думе.

С инициативой выступил лидер фракции "Справедливой России" Сергей Миронов.

К сожалению, у нас много мошенничества на этот счет при обналичивании маткапитала. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что чем больше вариантов использования субсидии, тем больше способов махинаций. Однако, отметил Путин, это не означает, что не стоит думать о более эффективном использовании данных ресурсов.

Ранее Путин назвал тяжелым вопрос о плате женщинам за отказ от аборта.

Видео: Youtube/Россия 24