Путин: объем торговли РФ и КНР вырос на 7%

Глава РФ напомнил о экономическом взаимодействии между странами.

Товарооборот Москвы и Пекина, несмотря на негативное воздействие извне, включая западное санкционное давление, увеличился на семь процентов. В настоящее время этот показатель составляет до 220-245 миллиардов долларов. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе видеовстречи с китайским председателем Си Цзиньпином. Глава государства отметил, что данные посчитаны только за последние 11 месяцев.

Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот продемонстрировал рост более 7% и достиг более $220 млрд. По китайской статистике весь год составил почти $245 млрд. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин указал иностранному коллеге на то, что в настоящее время Китай является основным торговым партнером для России. Наша страна расположилась на пятом месте в рейтинге торговых контрагентов для КНР.

Путин: РФ находится на первом месте по поставкам нефти и газа в КНР.

Фото и видео: Kremlin.ru