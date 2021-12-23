Путин: новые штаммы возникают в странах, где есть проблемы со здравоохранением

Глава государства сказал, что в африканских странах очень много поражений ВИЧ.

Президент России Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции, что новые штаммы коронавируса появляются в странах, где имеются проблемы со здравоохранением, а также в странах с низким уровнем иммунитета.

Новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем, в африканских странах очень много поражений вирусом иммунодефицита, и там возникают новые и новые штаммы, ничего здесь удивительного нет. Владимир Путин, президент России

Напомним, что на юге Африки был обнаружен новый штамм коронавируса - "омикрон". Выявлен новый вариант коронавируса был уже более чем в 100 странах мира. В России по данным на 21 декабря был зафиксировано 41 случай заражения.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России расследуется 17 дел по фактам пыток в колониях. По его словам, около десяти человек были уволены с занимаемых должностей.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина