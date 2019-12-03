Президент РФ назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО

Владимир Путин отметил, что Россия уже не раз предлагала НАТО сотрудничество.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного гособоронзаказу в интересах нужд Военно-морского флота, заявил, что в НАТО руководствуются устаревшими стереотипами мышления. А на их основании в современном мире нельзя принимать эффективные решения, считает глава РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что Россия уже не раз предлагала НАТО сотрудничество в вопросах противодействия международному терроризму, локальным вооруженным конфликтам.

Также президент увидел приближение НАТО к границам России, что уже считается угрозой безопасности страны. При этом, НАТО создавали для противодействия СССР, а сейчас Советского союза нет, а НАТО развивается.

Саммит НАТО начался с протестов.