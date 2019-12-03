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Президент РФ назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО

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Владимир Путин отметил, что Россия уже не раз предлагала НАТО сотрудничество.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвященного гособоронзаказу в интересах нужд Военно-морского флота, заявил, что в НАТО руководствуются устаревшими стереотипами мышления. А на их основании в современном мире нельзя принимать эффективные решения, считает глава РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что Россия уже не раз предлагала НАТО сотрудничество в вопросах противодействия международному терроризму, локальным вооруженным конфликтам.

Также президент увидел приближение НАТО к границам России, что уже считается угрозой безопасности страны. При этом, НАТО создавали для противодействия СССР, а сейчас Советского союза нет, а НАТО развивается.

Саммит НАТО начался с протестов.

 

Теги: нато, путин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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