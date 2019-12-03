Саммит НАТО начался с протестов

В самом альянсе может произойти раскол.

Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО. Событие продлится в столице Великобритании два дня. В этот период времени в городе ожидаются протесты, в самом альянсе может произойти раскол. Об этом сообщает ситуационно-кризисный центр МИД России в Twitter.

В частности, акции протеста будут проходить против хозяина Белого дома Дональда Трампа и его политики. В связи с наколенной обстановкой в дни саммита будут предприняты повышенные меры безопасности, перекроют некоторые дороги.

О назревающем расколе в самом альянсе свидетельствуют слова французского лидера Эммануэля Макрона. Он недавно заявил, что "мозг НАТО мертв", чем очень сильно задел Трампа.

Кроме того, одной из самых сложных повесток станет турецкий вопрос. В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана считают, что Турция в последние годы не получает серьезной поддержки от НАТО. Также с Анкорой хотят обсудить ее действия в Сирии и испытания систем С-400, закупленных у России.

Еще одной темой на саммите станет обсуждение стратегии сдерживания России. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что страны НАТО должны быть готовы противостоять исходящим от Москвы киберугрозам.

В ходе предстоящего саммита его члены также отметят 70-летие альянса. Великобритания была одной из 12 стран-основательниц НАТО, в Лондоне находилась первая штаб-квартира организации.

Ранее мы писали, что НАТО не рассматривает Россию в качестве врага.

Видео: YouTube / Al Jazeera English