Путин назвал определяющий дальнейшее развитие человечества фактор

В понедельник, 8 февраля, состоялось заседание Совета по науке и образованию.

Конкурентоспособность российской экономики и отечественных компаний зависит от уровня научного и технологического развития, а суверенитет в этой сфере можно назвать "вопросом настоящего и будущего России". Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Путин добавил, что с уровнем научного и технологического развития связан вся повседневность и благополучие людей, также безопасность страны. Президент отметил, что соревнование за технологии во всем мире растет с каждым днем.

Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ подчеркнул, что "научный, технологический суверенитет – это вопрос настоящего и будущего России". Президент также считает необходимым создать стимулы для бизнеса, чтобы и он участвовал в научных разработках.

Также Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.