Нужно заранее предусмотреть и купировать риски, связанные с ИИ.

Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. Заявление он сделал во время выступления на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка вперед всего человечества. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что в будущем сквозные технологии проникнут во все сферы жизни — социальную, науку, культуру и производство.

При этом глава государства отметил, что нужно заранее предусмотреть и купировать риски, связанные с искусственным интеллектом.

Также Путин заявил, что уже в 2021 году каждое учреждение здравоохранения в РФ будет применять ИИ.

Ранее мы писали, что в России разрабатывают более десяти вакцин от коронавируса.

Фото: pixabay.com