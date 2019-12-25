Президент России Владимир Путин назвал число россиян, претендующих на детские пособия. Он сделал на совещании по реализации принятых антикризисных мер.
Глава государства отметил, что пособие оказалось очень востребованным у россиян. Через портал госуслуг заявки подали 12 миллионов россиян — по состоянию на 18 мая. Всего, согласно подсчётам, данные выплаты могут получить 22 миллиона детей.
Если брать в расчёт родителей, что выплата затронет около 50 миллионов граждан России.
Ранее мы рассказали, как подать заявление на выплату 10 тысяч рублей детям от 3 до 16 лет.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все