Если брать в расчёт родителей, что выплата затронет около 50 миллионов граждан России.

Президент России Владимир Путин назвал число россиян, претендующих на детские пособия. Он сделал на совещании по реализации принятых антикризисных мер.

Глава государства отметил, что пособие оказалось очень востребованным у россиян. Через портал госуслуг заявки подали 12 миллионов россиян — по состоянию на 18 мая. Всего, согласно подсчётам, данные выплаты могут получить 22 миллиона детей.

Если брать в расчёт родителей, что выплата затронет около 50 миллионов граждан России.

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