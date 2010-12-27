Путин вручил Этушу орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Народного артиста СССР наградили "за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность".

Народному артисту СССР Владимиру Этушу вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Президент России Владимир Путин отметил талант известного актера, а также его неподражаемое чувство юмора. Об этом говорится на портале правовой информации.

За выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Этуша Владимира Абрамовича. Говорится в документе

Владимир Абрамович Этуш снялся более чем в 40 фильмах. Среди его самых известных ролей Саахов в "Кавказской пленнице", Шпак в картине " Иван Васильевич меняет профессию", Брунс в "Двенадцати стульях". С 2003 года Этуш занимает должность художественного руководителя в Щукинском училище. С 2009 по 2011 год он возглавлял дом актера имени А.А. Яблочкиной (ЦДА).

Ранее мы писали, что президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю присудили премию "Легенда века".

Фото: официальный сайт Щукинского училища / htvs.ru