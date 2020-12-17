Путин надеется, что Байден поймет проблемы в отношениях с Россией

Он также уверен, что Трамп по окончании своего срока не покинет политическую арену.

Президент России Владимир Путин надеется, что избранный президент США Джо Байден поймет нынешние проблемы в отношениях двух стран. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства назвал Байдена "человеком опытным как во внутренней политике, так и во внешней политике". Путин рассчитывает, что "хотя бы часть возникших проблем будут решены новой администрацией". Он также уверен, что действующий американский лидер Дональд Трамп по окончании президентского срока не уйдет с политической арены.

Ранее Путин признался, что его задела проблема с ценами на продукты в России.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина