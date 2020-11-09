Путин на встрече с Асадом заявил о ликвидации очага терроризма в Сирии

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с Башаром Асадом заявил о ликвидации очага терроризма в Сирии.
Путин подчеркнул, что стоит отметить эффективную работу в рамках астанинского формата, в которой также участвуют Иран и Турция. По его словам, в рамках этого сотрудничества были достигнуты большие результаты.
Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован.
Владимир Путин, президент России
По его словам, в Сирии постепенно налаживается нормальная жизнь, количество насилия сокращается. Ведётся инклюзивный политический процесс под эгидой ООН, многие беженцы возвращаеются в Сирию.
Ранее Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых министров и вице-премьера.
Видео: YouTube / Россия 24
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