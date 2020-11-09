Путин на встрече с Асадом заявил о ликвидации очага терроризма в Сирии

По его словам, в Сирии постепенно налаживается нормальная жизнь.

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с Башаром Асадом заявил о ликвидации очага терроризма в Сирии.

Путин подчеркнул, что стоит отметить эффективную работу в рамках астанинского формата, в которой также участвуют Иран и Турция. По его словам, в рамках этого сотрудничества были достигнуты большие результаты.

Очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован. Владимир Путин, президент России

По его словам, в Сирии постепенно налаживается нормальная жизнь, количество насилия сокращается. Ведётся инклюзивный политический процесс под эгидой ООН, многие беженцы возвращаеются в Сирию.

Ранее Мишустин внес в Госдуму кандидатуры новых министров и вице-премьера.

Видео: YouTube / Россия 24