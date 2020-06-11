Источники утверждают, что "лучше него все равно никто суть поправок не объяснит".

Президент России Владимир Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию. Об этом пишет газета "Ведомости".

Сообщается, что глава государства в течение июня проведёт ряд совещаний, посвящённых поправкам в Конституцию и предстоящему голосованию по ним 1 июля. Издание ссылается на источники, близкие к администрации президента, а также на одного федерального чиновника.

На этих совещаниях президент будет разъяснять суть поправок. Таким образом планируется привязать фигуру Путина к личному информированию граждан о изменениях в главном законе страны, так как он лидер общественного мнения.

Источники утверждают, что "лучше него все равно никто суть поправок не объяснит". Они добавляют, что планируется прямое обращения главы государства по теме поправок — однако пока неизвестно, будет ли оно показано до или после голосования.

Ранее Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию.

Видео: kremlin.ru