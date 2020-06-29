Путин и Лукашенко проведут переговоры

Информацию о встрече двух лидеров подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и глава республики Беларусь Александр Лукашенко проведут переговоры во вторник, 30 июня, на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Информацию о встрече двух лидеров подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России. По его словам, Россия не хочет потерять Минск ни в экономическом, ни в политическом плане. Лукашенко напомнил, что Белоруссия считается вторым по крупности покупателем российской нефти.

Видео: Youtube / АТН: новости Беларуси и мира