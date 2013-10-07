Путин: Россия и США могут найти компромиссы по вопросу заключенных

Работать в этом направлении будут МИД России и Госдеп США.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могут найти некоторые компромиссы по вопросу заключенных. Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в США и американцах, отбывающих наказание в России. Такое заявление российский лидер сделал по итогам саммита в Женеве, который прошел сегодня, 16 июня.

Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определенные компромиссы, - сказал он.

Путин подчеркнул, что МИД России и Госдеп США будут прорабатывать этот вопрос.

Напомним, что инициатива проведения саммита РФ-США исходила от американского президента Джо Байдена.

Видео: kremlin.ru