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Путин: ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал
Сегодня, 16:13
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Путин: ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал

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Он дал поручение министерству и регионам проследить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы.

В среду, 23 марта, состоялось совещание с правительством, в котором принял участие президент России Владимир Путин. В рамках встречи он упомянул, что ажиотажный спрос на рынке продовольствия фактически спал.

Путин заслушал доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Он дал поручение министерству и регионам проследить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы.

Ранее глава государства распорядился перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

Фото: kremlin.ru

Теги: продовольствие, путин, спрос на рынке
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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