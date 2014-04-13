Путин: ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал

Он дал поручение министерству и регионам проследить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы.

В среду, 23 марта, состоялось совещание с правительством, в котором принял участие президент России Владимир Путин. В рамках встречи он упомянул, что ажиотажный спрос на рынке продовольствия фактически спал.

Путин заслушал доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Он дал поручение министерству и регионам проследить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы.

Ранее глава государства распорядился перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

Фото: kremlin.ru