Путин: России в 2021 году достигла рекордного показателя в строительстве

Российская Федерация достигла в текущем году рекордных показателей в строительстве. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции сообщил президент страны Владимир Путин.
По словам главы государства, за 2021 было возведено 90 миллионов квадратных метров жилья.
Хорошие очень показатели в стройке. Рекордные показатели – 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России.
Владимир Путин, президент РФ
Российский лидер поздравил с достижением такого результата всех работников отечественного строительного комплекса – самих строителей и их руководителей.
Ранее мы сообщали, что выдача разрешений на строительство жилья в России выросла на 43%.
Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина
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