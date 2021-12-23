Путин: России в 2021 году достигла рекордного показателя в строительстве

За год было возведено 90 миллионов квадратных метров жилья.

Российская Федерация достигла в текущем году рекордных показателей в строительстве. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции сообщил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, за 2021 было возведено 90 миллионов квадратных метров жилья.

Хорошие очень показатели в стройке. Рекордные показатели – 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер поздравил с достижением такого результата всех работников отечественного строительного комплекса – самих строителей и их руководителей.

Ранее мы сообщали, что выдача разрешений на строительство жилья в России выросла на 43%.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина