Путин: РФ много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности

Однако американская сторона отказывается от этого и обвиняет Россию в кибератаках.

Президент России Владимир Путин заявил, Российская Федерация на протяжении нескольких лет предлагает Соединенным Штатам начать диалог по кибербезопасности. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного правления.

По словам главы государства, Белый дом отказывается в ведении такого диалога и обвиняет Россию в причастности к кибератакам.

Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах. Владимир Путин, президент РФ

По словам Путина, что проблема кибербезопасности является важной в настоящее время. Он выразил уверенность, что международному сообществу следует объединиться в этом вопросе, перестать "собачиться" и искать виноватых.

Ранее Байден ответил на обвинения в адрес России в кибератаках.

Фото: kremlin.ru