В ПМЭФ-2018 примут участие Путин, Макрон, Абэ и Лагард

Модератором пленарной сессии станет главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

В заседании Петербургского международного экономического форума, которое состоится 25 мая, примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Модератором пленарной сессии станет главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт. Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.

В этом году форум пройдет 24-26 мая, его темой станет "Создавая экономику доверия". Организаторы события отмечают, что в непростой обстановке, которая сейчас царит в мире, необходимо уметь сохранять доверие между странами и бизнес-партнерами. Это даст мощный импульс для шлобального экономического роста.

Ранее мы писали, что на ПМЭФ-2018 прибудет посол США в России Джон Хантсман.

Фото: официальный сайт ПМЭФ-2018