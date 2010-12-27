На ПМЭФ-2018 прибудет посол США в России Джон Хантсман

Хантсман также выступит с приветствием на форуме в Петербурге. Это событие произойдет впервые за историю ПМЭФ.

В Петербургском международном экономическом форуме примет участие посол США в России Джон Хантсман. Об этом сегодня 7 мая сообщают РИА Новости.

Одним из мероприятий форума станет деловой круглый стол "Россия - США". Среди выступающих там есть посол США в России.

Хантсман также выступит с приветствием на форуме в Петербурге. Это событие произойдет впервые за историю ПМЭФ. Недавно стало известно, посол отправил американским компаниям письма с приглашением поучаствовать в форуме. Напомним, что ПМЭФ начнет работу в Северной столице 24 мая.

Фото: ВКонтакте.