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Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке посла США в РФ Джона Хантсмана

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Имя нового кандидата Америка назовет в ближайшее время.

Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил о предстоящей отставке Джона Хантсмана с поста посла США в России. Об этом пишет ТАСС.

Путин считает, что Хантсман работал в один из самых тяжелых периодов в истории двухсторонних отношений. При этом посол США в России пытался придать "какие-то конструктивные характеристики" отношениям двух стран.

Трамп также анонсировал внесение новой кандидатуры на пост главы диппредставительства США в России. В ближайшее время Америка назовет его имя.

Ранее мы писали, что Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров.

Видео: YouTube / Stanford Graduate School of Business, The White House, VOA News

Теги: джон хантсман, дональд трамп, посол сша в россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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